ВВС Тайваня поднимали самолеты на перехват китайских истребителей

Новости мира:Тайваньские самолеты поднимались на перехват китайских истребителей и бомбардировщиков.

Тайваньские ВВС в воскресенье попытались перехватить военные самолеты материкового Китая, которые совершили пролет в районе острова, сообщила военная администрация Тайваня.

В распространенном администрацией заявлении говорится, что истребители J-11 и бомбардировщики H-6 ВВС КНР пролетели в районе канала Баши к югу от Тайваня.

"ВВС Тайваня использовали самолеты воздушной разведки и силы ПВО в соответствии с правилами боевой готовности", - отмечается в нем.

В заявлении Пекин обвиняется в том, что такие полеты "подрывают региональную безопасность и стабильность и ставят под угрозу мир и благосостояние всех стран региона".