В Китае опровергли информацию о "военном происхождении" смертельного вируса

Новости мира:Посол Китая в США: Появление коронавируса не связано с программой разработки биологического оружия.

Посол Китая в США Цуй Тянькай в воскресенье назвал "сумасшедшими" спекуляции на тему того, что появление коронавируса связано с программой разработки биологического оружия.

Об этом сообщает CBS.

"Очень плохо и опасно подогревать слухи и подозрения, а также распространять их среди людей. Во-первых, это создаст панику. Кроме того, это приведет к расовой дискриминации, ксенофобии, что может по-настоящему навредить нашим совместным усилиям по борьбе с вирусом" , - сказал глава дипмиссии КНР в США.

"Конечно, есть разные домыслы и слухи. Есть люди, который говорят, что вирус появился в военной лаборатории, не в Китае, возможно, в США. Как мы можем верить все этим сумасшедшим высказываниям?" - возмутился дипломат.

Ранее американская газета The Washington Times выдвинула предположение, что коронавирус нового типа мог распространиться из лаборатории в Ухане, на которой разрабатывалось биологическое оружие КНР.