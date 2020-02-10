Скачать
Понедельник, 10.02.2020
Гончарук: Министерства ветеранов и оккупированных территорий разделят
Гончарук: Министерства ветеранов и оккупированных территорий разделят
Главные события недели: Эрдоган в Киеве, земельная реформа, Зеленский в Италии и другие
Главные события недели
Динамо разгромило Борац на сборах в Турции
Динамо разгромило Борац на сборах в Турции
Оскар-2020: фильмы-лауреаты престижной кинопремии
Оскар-2020: фильмы-лауреаты престижной кинопремии

В Китае опровергли информацию о "военном происхождении" смертельного вируса

В Китае опровергли информацию о "военном происхождении" смертельного вируса
00:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Посол Китая в США: Появление коронавируса не связано с программой разработки биологического оружия.

Посол Китая в США Цуй Тянькай в воскресенье назвал "сумасшедшими" спекуляции на тему того, что появление коронавируса связано с программой разработки биологического оружия.

Об этом сообщает CBS.

"Очень плохо и опасно подогревать слухи и подозрения, а также распространять их среди людей. Во-первых, это создаст панику. Кроме того, это приведет к расовой дискриминации, ксенофобии, что может по-настоящему навредить нашим совместным усилиям по борьбе с вирусом" , - сказал глава дипмиссии КНР в США.

"Конечно, есть разные домыслы и слухи. Есть люди, который говорят, что вирус появился в военной лаборатории, не в Китае, возможно, в США. Как мы можем верить все этим сумасшедшим высказываниям?" - возмутился дипломат.

Ранее американская газета The Washington Times выдвинула предположение, что коронавирус нового типа мог распространиться из лаборатории в Ухане, на которой разрабатывалось биологическое оружие КНР.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Коронавирус, Цуй Тянькай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
02 Невероятные существа нашей планеты (Фото)
03 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
04 Renault Duster оснастили турбомотором от Mercedes
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выборы в Азербайджане: результаты экзитпола
Выборы в Азербайджане: результаты экзитпола
В Хмельницком случился пожар на вещевом рынке (Фото и видео)
В Хмельницком случился пожар на вещевом рынке
В Днипре в общежитии произошел пожар, пять человек попало в больницу
В Днипре в общежитии произошел пожар: пять пострадавших (Фото)
Оскар 2020: главное о кинопремии года
Оскар 2020: главное о кинопремии года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь