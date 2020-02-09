Китай выделил на диагностику и лечение коронавируса более $10 млрд

Новости мира:На борьбу с коронавирусом в Китае было выделено 71,85 миллиарда юаней.

Более 70 млрд юаней (свыше 10 миллиардов долларов) выделено на диагностику и лечение вируса 2019-nCoV в Китае.

Об этом сообщает DW.

"На борьбу с коронавирусом в Китае по состоянию на 8 февраля было выделено общей численностью 71,85 миллиарда юаней (10,26 миллиарда долларов), сообщило 9 февраля министерство финансов страны", - отмечается в публикации.

Деньги будут направлены, в частности, на диагностику и лечение больных.

Как сообщал Укринформ, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. По состоянию на 9 февраля уже умерли 813 человек, общее количество подтвержденных случаев заболевания составляет 37 575 человек.