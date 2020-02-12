Потерял сознание за штурвалом: В Стамбуле приземлился самолет, пострадавших нет

Новости мира:В Стамбуле приземлился пассажирский самолет, пилот которого во время посадки потерял сознание.

Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines совершил посадку в аэропорту Стамбула с пилотом без сознания, которого госпитализировали сразу после же приземления.

Командир самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines потерял сознание во время полета, воздушное судно посадил второй пилот, сообщает ukr-ayna.com со ссылкой на турецкие СМИ.

После потери сознания командиром рейса, второй пилот немедленно связался с диспетчерами стамбульского аэропорта и запросил приоритетную посадку.

Инцидент произошел на самолете Boeing 737-82R, совершавшем рейс Вена-Стамбул, незадолго до посадки в аэропорту им. Сабихи Гьокчен. Второй пилот сообщил наземным службам о происшествии и самостоятельно посадил борт. После посадки карета скорой помощи увезла командира самолета в больницу.

По данным ресурса Flightradar24 рейс PGT75M после вылета из Вены в Стамбул самолет пробыл в воздухе 1 час и 32 минуты.