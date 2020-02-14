Очаг инфекции: Лайнер Diamond Princess признали крупнейшим центром вируса за пределами КНР

Новости мира:В мире лайнер Diamond Princess признали самым крупным очагом заболевания новым коронавирусом за пределами КНР.

Крупнейшим очагом заболевания нового коронавируса за пределами Китайской Народной Республики стал лайнер Diamond Princess, на борту которого заболели более 200 пассажиров.

Об этом сообщает ООН.

"Самым большим "очагом" заболевания за пределами КНР стал круизный лайнер Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Йокогама: в 228 пассажиров на его борту подтверждено наличие вируса COVID-19", - говорится в сообщении.

Указано, что в связи с ним, порты отказываются впускать корабли, как это произошло с лайнером Westerdam.

Отметим, что по данным министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, общее количество зараженных пассажиров на судне пока составляет 218 человек.