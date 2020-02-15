Коронавирус в Китае: количество заболевших и умерших возросло

Новости мира:Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 66 тыс. человек, скончались 1,523 тыс.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 66,492 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,523 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,641 тыс. человек, смертельных случаев - на 143. Из них в эпицентре заболевания, провинции Хубэй скончались 139 человек, в провинции Хэнань - два, по одному - в городах Пекине и Чунцине.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 56,873 тыс. человек, состояние более 11 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 8 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксирован 84 подтвержденный случай заболевания новой пневмонией: 56 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.

По данным Госкомздрава КНР, по состоянию на 11 февраля отмечено 1,7 тыс. случаев заражения медиков, которые непосредственно занимаются больными, из них шесть человек скончались

Как сообщалось, заболевания новым коронавирусом зафиксировали уже более чем в 20 странах. Болезнь официально получила название COVID-19.

12 февраля ВОЗ заявила, что ситуация с распространением вируса стабилизировалась, но говорить о спаде эпидемии рано.

Китайские врачи разработали эффективный способ лечения коронавируса COVID-19.

Болезнь была выявлена в конце 2019 года в Китае, на сегодняшний день число зараженных превышает 60 тыс., от вируса умерли свыше 1,3 тыс. человек.