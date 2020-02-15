Скачать
Суббота, 15.02.2020
Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"
Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"
Глава ОБСЕ о Минских соглашениях: Не идеальны, но лучше ничего нет
Глава ОБСЕ о Минских соглашениях: Не идеальны, но лучше ничего нет
Магучих выиграла золото на турнире в Глазго
Магучих выиграла золото на турнире в Глазго
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)

Эскалация в Карабахе: Азербайджан обвиняет Армению

Эскалация в Карабахе: Азербайджан обвиняет Армению
21:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:МИД Азербайджана возлагает на Армению ответственность за рост напряженности в зоне карабахского конфликта.

Вся ответственность за последствия провокации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил полностью возлагается на Армению, заявила пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

"Провокация вооруженных сил Армении в преддверии встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Мюнхене еще раз свидетельствует о том, что Армения, как и перед январской встречей глав МИД Азербайджана и Армении, пытается навредить и даже помешать мирному процессу под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ",- сказала Абдуллаева.

Как сообщалось со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в результате нарушения режима прекращения огня на линии фронта подразделениями вооруженных сил Армении, погиб солдат азербайджанской армии.

"15 февраля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию. В результате выстрела, произведенного противником, погиб военнослужащий азербайджанской армии Алескеров Сеймур Эльдар оглы", - говорится в сообщении.

Алиев обвинил Совет Европы в "грубейшем вмешательстве в парламентские выборы"

Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта ложится на армянскую сторону, отмечалось в сообщении.

15 февраля в Мюнхене "на полях" конференции по безопасности в субботу прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. О ее итогах информация пока не поступала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Азербайджан, Армения, Карабах, Лейла Абдуллаева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020
03 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
04 Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
05 Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Восстановление Донбасса: Зеленский рассказал о создании &quot;фонда мирового уровня&quot;
Восстановление Донбасса: Зеленский рассказал о создании "фонда мирового уровня"
Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского
Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского
&quot;Третий путь&quot;: Корниенко объяснил идеологию &quot;Слуги народа&quot;
Корниенко объяснил идеологию "Слуги народа"
Какая следующая? NASA планирует запустить новые миссии
Какая следующая? NASA планирует запустить новые миссии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь