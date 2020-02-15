Эскалация в Карабахе: Азербайджан обвиняет Армению

Новости мира:МИД Азербайджана возлагает на Армению ответственность за рост напряженности в зоне карабахского конфликта.

Вся ответственность за последствия провокации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил полностью возлагается на Армению, заявила пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

"Провокация вооруженных сил Армении в преддверии встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Мюнхене еще раз свидетельствует о том, что Армения, как и перед январской встречей глав МИД Азербайджана и Армении, пытается навредить и даже помешать мирному процессу под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ",- сказала Абдуллаева.

Как сообщалось со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в результате нарушения режима прекращения огня на линии фронта подразделениями вооруженных сил Армении, погиб солдат азербайджанской армии.

"15 февраля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию. В результате выстрела, произведенного противником, погиб военнослужащий азербайджанской армии Алескеров Сеймур Эльдар оглы", - говорится в сообщении.

Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта ложится на армянскую сторону, отмечалось в сообщении.

15 февраля в Мюнхене "на полях" конференции по безопасности в субботу прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. О ее итогах информация пока не поступала.