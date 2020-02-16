Смертельный вирус: в Китае за сокрытие симптомов могут казнить

Новости мира:В Китае скрытие симптомов коронавируса грозит нарушителям смертной казнью.

Умышленное сокрытие или неверное сообщение о симптомы нового коронавирус COVID-19 будет считаться уголовным преступлением, объявил в субботу суд в Китае.

Это грозит нарушителям смертной казнью, сообщает DW.

Сокрытие истории путешествий также будет считаться преступлением, отметил суд.

В случае, если из-за болезни какого-то гражданина вирус распространится дальше и вызовет другие заражения, человек может быть обвинен в угрозе общественной безопасности. В отдельных случаях за это будет предусматриваться наказание в виде осуждения к лишению свободы сроком до 10 лет, пожизненному заключению или даже смертной казни.

Между тем китайская национальная комиссия по здравоохранению запретила людям с кашлем, лихорадкой или другими симптомами болезни путешествовать автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом.

Для борьбы с эпидемией китайские власти приказали всем людям, которые возвращаются в Пекин из других городов и регионов, оставаться на карантине в течение 14 дней. Нарушителей будут наказывать. При этом пока не известно, как власть будет контролировать исполнение этого приказа. Сейчас многие возвращаются на свои рабочие места после продленных из-за эпидемии каникул по случаю Китайского нового года.

Напоминаем, по состоянию на 15 февраля число умерших вследствие заражения коронавирусом возросло до 1523. За последние сутки от COVID-19 умерли еще 143 человека, в то же время был зафиксирован 2641 новый случай заболевания.

В целом количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире сейчас составляет 66 492. При этом, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в США, количество людей, вылечившихся от этой болезни, составляет 8399.