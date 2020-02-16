Еще один "зараженный" лайнер: пассажиров корабля Westerdam не впускают в Малайзию

Новости мира:Пассажирам круизного лайнера Westerdam закрыли доступ в Малайзию.

Правительство Малайзии запретило въезд пассажирам круизного лайнера Westerdam.

Об этом информирует сайт Freemalaysiatoday.

"Правительство больше не разрешит пассажирам круизного лайнера Westerdam въезд в страну", - говорится в сообщении.

Это произошло после того, как 83-летняя американка, которая была пассажиркой на этом корабле, сдала положительный тест на вирус Covid-19 после того, как она прилетела в Малайзию.

Она и ее муж были среди 145 пассажиров, которые вылетели рейсом в столицу Малайзии Куала-Лумпур в пятницу после пришвартовывания судна в Камбодже.

"Остальных пассажиров на круизном лайнере Westerdam, которые все еще находятся в Камбодже, не впустят в Малайзию, поскольку они, как считается, были в тесном контакте с пациенткой, которая прошла положительный тест", - отметил вице-премьер-министр Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил.

Как сообщалось ранее, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом COVID-19. В странах Азии, за пределами материкового Китая, были зафиксированы три смерти от коронавируса - в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.