Смертельный вирус: в китайской провинции Хубэй запретили пользоваться частными авто

Новости мира:В провинции Хубэй ввели запрет на использование частных авто из-за коронавируса.

В рамках борьбы с распространением коронавируса китайские власти запретили пользоваться частными автомобилями в провинции Хубэй.

Об этом сообщает BBC Украина.

"Китай усилил ограничения на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с коронавирусом. Этот регион стал эпицентром распространения вируса. Шестидесяти миллионам людей в провинции сказали оставаться дома и покидать дома только в случае чрезвычайной ситуации. Всему населению провинции запретили пользоваться частными автомобилями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Хубэй и город Ухань наиболее пострадали от вспышки, которая в настоящее время унесла 1665 жизней в Китае.

Однако Китай уже третий день подряд объявляет о падении количества новых случаев заболевания и власти говорят, что контролируют распространение болезни.

В воскресенье власти сообщили о 2 099 новых случаев - по сравнению с 2 641 в субботу и 5 090 в пятницу.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 16 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 669 - летальные.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.