Скачать
Понедельник, 17.02.2020
Главные события недели: увольнение Богдана, заседание ТКГ, Мюнхенская конференция и другие
Главные события недели: увольнение Богдана, заседание ТКГ, Мюнхенская конференция и другие
Откуда появился коронавирус: в Китае опубликовали отчет
Откуда появился коронавирус: в Китае опубликовали отчет
Свитолина может быть довольна: Монфис выиграл турнир в Роттердаме
Свитолина может быть довольна: Монфис выиграл турнир в Роттердаме
Такого еще никогда не было: титул "Мисс Германия" получила 35-летняя бизнесвумен
Титул "Мисс Германия" получила 35-летняя бизнесвумен

Смертельный вирус: в китайской провинции Хубэй запретили пользоваться частными авто

Смертельный вирус: в китайской провинции Хубэй запретили пользоваться частными авто
23:04 Вс, 16 Февраль 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:В провинции Хубэй ввели запрет на использование частных авто из-за коронавируса.

В рамках борьбы с распространением коронавируса китайские власти запретили пользоваться частными автомобилями в провинции Хубэй.

Об этом сообщает BBC Украина.

"Китай усилил ограничения на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с коронавирусом. Этот регион стал эпицентром распространения вируса. Шестидесяти миллионам людей в провинции сказали оставаться дома и покидать дома только в случае чрезвычайной ситуации. Всему населению провинции запретили пользоваться частными автомобилями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Хубэй и город Ухань наиболее пострадали от вспышки, которая в настоящее время унесла 1665 жизней в Китае.

Однако Китай уже третий день подряд объявляет о падении количества новых случаев заболевания и власти говорят, что контролируют распространение болезни.

В воскресенье власти сообщили о 2 099 новых случаев - по сравнению с 2 641 в субботу и 5 090 в пятницу.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 16 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 669 - летальные.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Эпидемия, Вирус, Хубэй, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Очень полезен: зачем нужно употреблять льняные семена
02 В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)
03 Гипертония: спасительные правила от высокого давления
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 февраля
05 Какие продукты не рекомендуют хранить в пластиковой таре?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: Ситуация на участках разведения стабильная
Штаб ООС: Ситуация на участках разведения стабильная
Мюнхенская конференция: у Порошенко рассказали о более, чем 30 встречах
Мюнхенская конференция: у Порошенко рассказали о более, чем 30 встречах
Съезд &quot;Слуги народа&quot;: партия обновила состав Высшего совета (Видео)
Съезд "Слуги народа": партия обновила состав Высшего совета (Видео)
Большой скачок в сфере энергоэффективности: появился метод производства энергии из дождя
Большой скачок в сфере энергоэффективности: появился метод производства энергии из дождя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь