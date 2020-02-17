В Баку полиция разогнала акцию оппозиции

Новости мира:В Баку полиция разогнала акцию против фальсификаций на парламентских выборах.

Полиция в Баку в воскресенье разогнала акцию против фальсификаций на парламентских выборах.

Об этом сообщает BBC.

"Популярных политиков и кандидатов — в том числе лидера незарегистрированной партии "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова, главу партии "Мусават" Арифа Гаджылы и известного блогера Мехмана Гусейнова — задержали еще за несколько часов до начала акции", - говорится в сообщении.

Как передает местное агентство "Туран", задержанные уже отпущены. Ильгара Мамедова выпустили на трассе в 30 километрах от города. 24 задержанных привезли на автобусе в поселок Сангачал в 50 километрах южнее Баку, а кандидатов в депутаты Мехмана Гусейнова и Ульви Гасанли отпустили на трассе Гаджикабул-Кюрдамир (150 км западнее Баку). Дальше всех отвезли кандидата в депутаты Руслана Иззетли — он оказался в городе Евлах в 300 километрах от столицы.

Напомним: согласно данным ЦИК, правящая партия «Новый Азербайджан» получила 70 из 125 мест в однопалатном парламенте страны, а почти все остальные мандаты достались маленьким партиям и независимым кандидатам, преданным президенту Ильгаму Алиеву.

Международные наблюдатели заявили, что обнаружили значительные процедурные нарушения в подсчете голосов, что, по их словам, ставит под сомнение честность выборов. Алиев назначил выборы на девять месяцев раньше положенного срока.

Оппозиция заявила, что голосование сопровождалось многочисленными нарушениями.