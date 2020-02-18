Пассажирам Diamond Princess разрешили покинуть судно

Новости мира:Пассажиры круизного судна Diamond Princess, у которых не было выявлено заражение коронавирусом, смогут начать покидать лайнер с 19 февраля.

Южная Корея направляет в Японию президентский самолет для эвакуации пяти своих граждан, которые находятся на стоящем на карантине в Йокогаме круизном лайнере Diamond Princess, сообщил южнокорейский замминистра здравоохранения Ким Ган Нип.

Всего на лайнере с момента вспышки эпидемии вызываемого коронавирусом нового типа заболевания находится 14 граждан Республики Корея, но только пятеро из них изъявили желание вернуться на родину, остальные отказались по различным причинам.

Все прибывшие будут помещены на карантин на 14 дней.

Зафрахтованный правительством Канады самолет также находится на пути в Японию, сообщают местные СМИ со ссылками на МИД страны.

Ранее сообщалось, что двумя самолетами военно-транспортной авиации из Йокогамы на родину были доставлены 328 граждан США. Несмотря на то, что все они перед тем, как покинуть судно, были проверены японскими медиками, в полете американскими медработниками было выявлено 14 заболевших.

Из 24 россиян, которые являются пассажирами лайнера, у одной женщины был диагностирован коронавирус, она госпитализирована. Остальные с просьбами об эвакуации не обращались.

Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу во вторник сообщил журналистам, что власти приняли решение отпустить всех оставшихся на судне пассажиров 19 и 20 февраля.