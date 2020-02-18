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Рекорд за пять лет: в Японии стремительно падает ВВП

Рекорд за пять лет: в Японии стремительно падает ВВП
14:06 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости мира:Экономика Японии сокращается самыми быстрыми темпами с 2014 года.

ВВП Японии сократился на 6,3% в годовом выражении в IV квартале 2019 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Главной причиной стало повышение налога с продаж с 8 до 10% в октябре, из-за которого потребительские расходы по итогам квартала упали на 11,5% в годовом выражении.

Результат оказался намного хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали снижения на 3,9%, отмечает The Wall Street Journal. Это самое сильное сокращение японской экономики со II квартала 2014 года, когда ВВП уменьшился на 7,4% в годовом выражении из-за предыдущего повышения налога с продаж с 5 до 8%.

Помешать восстановлению японской экономики может эпидемия коронавируса в Китае. На долю китайцев пришлось 37% из 44 млрд долларов, потраченных туристами в Японии в 2019 году. Но в конце января китайское правительство ввело запрет на выезд туристических групп за границу.

Кроме того, некоторым японским компаниям, например Nissan, приходится приостанавливать производство из-за нехватки комплектующих из Китая.

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Некоторые экономисты предупреждают, что по итогам нынешнего квартала в Японии может начаться техническая рецессия (сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд). По оценкам Мари Иваситы из Daiwa Securities, ВВП страны сократится на 0,5% в годовом выражении в I квартале 2020 года.

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Япония, ВВП, ВВП Японии, Эпидемия коронавируса.
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