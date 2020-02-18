Костюм космонавта и не только: Как в Китае пытаются защититься от коронавируса

В Китае из-за нового коронавируса возник огромный спрос и дефицит на средства индивидуальной защиты. Изобретательные китайцы пытаются защитить себя от коронавируса с помощью самодельных средств.
Об этом сообщает EFE.
"Костюм космонавта для поездки в аэропорт или костюм медведя для выхода на улицу. Внезапный и огромный спрос на средства защиты против коронавируса и их дефицит в сочетании со страхами людей, заставили китайцев усилить свою изобретательность, пытаясь защитить себя от эпидемии", - сообщили в СМИ.
Указано, что эти решения действительно можно назвать Made in China.
CRÓNICA | Ingenio 'Made in China': ante la escasez, remedios caseros contra el COVID-19 #coronavirus
Por @javi_triana https://t.co/qT1mhYhKIY pic.twitter.com/C9F04YCoyC
— EFE Noticias (@EFEnoticias) February 18, 2020
Двадцатилитровых бутыль для воды удобно обрезали, чтобы сделать его защитным шлемом, а импровизированные костюмы из мешков для мусора используют в качестве защитного комбинезона.