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Костюм космонавта и не только: Как в Китае пытаются защититься от коронавируса

Костюм космонавта и не только: Как в Китае пытаются защититься от коронавируса
17:49 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Китае из-за коронавируса возник большой спрос на средства защиты, люди пытаются защитится своими силами.

В Китае из-за нового коронавируса возник огромный спрос и дефицит на средства индивидуальной защиты. Изобретательные китайцы пытаются защитить себя от коронавируса с помощью самодельных средств.

Об этом сообщает EFE.

"Костюм космонавта для поездки в аэропорт или костюм медведя для выхода на улицу. Внезапный и огромный спрос на средства защиты против коронавируса и их дефицит в сочетании со страхами людей, заставили китайцев усилить свою изобретательность, пытаясь защитить себя от эпидемии", - сообщили в СМИ.

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Указано, что эти решения действительно можно назвать Made in China.

Двадцатилитровых бутыль для воды удобно обрезали, чтобы сделать его защитным шлемом, а импровизированные костюмы из мешков для мусора используют в качестве защитного комбинезона.

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Китай, Заболевание, Инфекция, Заражение, Коронавирус.
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