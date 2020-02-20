Власти Южной Кореи заявили о первой смерти от коронавируса

Первая в Южной Корее смерть от коронавируса зафиксирована в городе Чонгдо на юго-востоке страны.
Об этом сообщает Yonhap.
"Южная Корея заявила о первом смертельном случае в стране от нового коронавируса, в то время как количество заболевших превысило 100 человек", - говорится в сообщении.
По данным медиков, больной умер сегодня утром в больнице.
Всего в Южной Корее заражение коронавируса подтвердилось у 104 человек.
Между тем, сообщает АP, мэр южнокорейского города Тэгу призвал 2,5 миллиона жителей не выходить на улицу. С таким заявлением он выступил после того, как количество больных в городе возросло до 35-ти.