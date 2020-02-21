Посольство в Китае будет оставаться на связи с украинкой, которая осталась из-за собаки

Новости мира:Посольство в Китае будет поддерживать контакт с Анастасией Зинченко, которая осталась в Ухане.

Посольство Украины в Китае будет поддерживать контакт с Анастасией Зинченко, которая отказалась эвакуироваться без своей собаки, и всеми гражданами Украины, которые остаются в провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

"Можем с уверенностью утверждать, что Посольство и в дальнейшем будет поддерживать контакт с Анастасией и всеми теми нашими соотечественниками, которые остаются в провинции, и будет продолжать, несмотря на несправедливые обвинения, предоставлять им всю необходимую помощь. В режиме 24/7", - уверили дипломаты.

В то же время они сообщили подробности ситуации, из-за которой девушка осталась в Китае. В посольстве подчеркнули, что в случае с Анастасией Зинченко и её померанским шпицем Мишей борьба с бюрократией продолжалась несколько недель, но не увенчалась успехом.

В диппредставительстве отмечают, что несколько раз обращались в государственные органы Китая и просили предоставить девушке возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Однако, в связи с беспрецедентными карантинными мерами, китайские власти не дали согласия на эвакуацию животного из-за отсутствия полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу.

Впрочем, украинские дипломаты обратились к китайским властям с просьбой предоставить разрешение на вывоз собаки по имеющимся на то время документам, однако им отказали.

По словам дипломатов, тогда Зинченко было предложено перечень гостиниц для животных в Ухане, где она могла бы временно оставить свою собаку, пока ситуация в городе не станет безопасной. Однако она отказалась, сказав, что планирует договориться с ветклиникой об изготовлении необходимых документов.

17 февраля Анастасия предоставила Сертификат здоровья животных, выданный Инспекцией ввоза-вывоза и карантина КНР в г.Гуанчжоу - города, расположенного почти в 1000 км от Уханя. Кроме того, в документе указывалось, что животное прибывает «с незараженной территории».

Несмотря на это, посольство в этот же день направило запрос на разрешение на эвакуацию граждан, в котором отдельно выразило просьбу рассмотреть возможность перемещения собаки Анастасии Зинченко через границу с учетом обновленного пакета документов.

"И в этот раз получить разрешение на вывоз домашнего животного, несмотря на многочисленные телефонные разговоры с представителями ветеринарных служб и просьбы сделать исключение, нам не удалось. При этом разрешение на эвакуацию самой госпожи Зинченко было получено", - рассказали в посольстве.

После этого Зинченко повторно предложили эвакуироваться самой, однако "Анастасия окончательно отказалась проходить эвакуацию без своей собаки", подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее Анастасия Зинченко в Instagram написала, что накануне рейса в Украину ей отказали в эвакуации, и только после огласки в СМИ дело удалось "сдвинуть с мертвой точки". Она также утверждала, что работники посольства Украины не передали китайской стороне предоставленный ею новый пакет документов на собаку, из-за чего в вывозе животного было отказано.