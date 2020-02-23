Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
Скалецкая: Люди не прислушиваются к информации Минздрава о коронавирусе
Скалецкая: Люди не прислушиваются к информации Минздрава о коронавирусе
Семена: В Крыму многие люди думают, что Украина отстранилась от них
Семена: В Крыму многие люди думают, что Украина отстранилась от них
Беринчик в ярком бою по очкам победил аргентинца Сармиенто (Фото)
Беринчик в ярком бою по очкам победил аргентинца Сармиенто (Фото)
Кто представит Украину на Евровидении 2020: имя победителя Нацотбора
Кто представит Украину на Евровидении 2020: имя победителя Нацотбора

ООН: в 2019 году в Афганистане погибли более 3 тыс мирных жителей

ООН: в 2019 году в Афганистане погибли более 3 тыс мирных жителей
01:28 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:ООН: в прошедшем году в Афганистане погибли 3404 гражданских.

В 2019 году в Афганистане погибли более 3 тыс. гражданских.

Об этом сообщила миссия помощи Организации Объединенных Наций, передает Радио Свобода.

По данным ООН, 3404 гражданских погибли, еще 6989 получили ранения. 2019-й — шестой год подряд, где количество жертв в Афганистане превысило 10 тысяч.

В то же время число жертв снизилось на пять процентов по сравнению с 2018 годом.

22 февраля в Афганистане вступило в силу частичное перемирие. Экстремистская группировка “Талибан”, США и Афганистан согласились “снизить жестокость” на семь дней. 29 февраля должно состояться подписание мирного соглашения между США и талибами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Афганистан, ООН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Протесты на Харьковщине: местные жители перекрывали трассу (Видео)
02 Яркое открытие: Верка Сердючка начала финал Нацотбора (Видео)
03 Доктор Комаровский посетил Новые Санжары: Вопросов куча, ответов нет
04 "Неясный" способ заражения: ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса
05 Количество зараженных в Италии стремительно растет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Скалецкая об обстановке в санатории: У нас все хорошо
Скалецкая об обстановке в санатории: У нас все хорошо
На парламентских выборах Ирана лидирует оппозиция
На парламентских выборах Ирана лидирует оппозиция
В Запорожье неизвестные зарезали криминального авторитета
В Запорожье зарезали криминального авторитета
Нацотбор на &quot;Евровидение-2020&quot;: онлайн-трансляция финала конкурса (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция финала конкурса (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь