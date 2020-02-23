ООН: в 2019 году в Афганистане погибли более 3 тыс мирных жителей

Новости мира:ООН: в прошедшем году в Афганистане погибли 3404 гражданских.

В 2019 году в Афганистане погибли более 3 тыс. гражданских.

Об этом сообщила миссия помощи Организации Объединенных Наций, передает Радио Свобода.

По данным ООН, 3404 гражданских погибли, еще 6989 получили ранения. 2019-й — шестой год подряд, где количество жертв в Афганистане превысило 10 тысяч.

В то же время число жертв снизилось на пять процентов по сравнению с 2018 годом.

22 февраля в Афганистане вступило в силу частичное перемирие. Экстремистская группировка “Талибан”, США и Афганистан согласились “снизить жестокость” на семь дней. 29 февраля должно состояться подписание мирного соглашения между США и талибами.