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В Пекине за рекордные сроки возвели завод по производству масок

В Пекине за рекордные сроки возвели завод по производству масок
06:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Пекине завершили строительство нового завода по производству масок.

Пекин за шесть дней превратил промышленное здание в новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить повышенный спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса нового типа (2019 nCoV).

Об этом сообщает Xinhua.

“Работники в Пекине в субботу завершили строительство нового завода по производству масок, призванного удовлетворить возросший спрос на фоне вспышки заболевания новым коронавирусом”, - пишет Xinhua.

Отмечается, что построенный за шесть дней завод поставил рекорд по скорости сооружения в столице страны, ведь подобные здания обычно требуют как минимум месяц на возведение.

“Ожидается, что после начала работы, предприятие будет производить 250 тысяч масок в день”, - говорится в материале.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 22 февраля в мире зарегистрировано 77 661 случай заражения коронавирусом COVID-19, умерло 2360 человек.

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Пекин, Маска, Коронавирус.
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