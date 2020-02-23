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Карантин в карантине: в Ухане изолируют людей, излечившихся от коронавируса

Карантин в карантине: в Ухане изолируют людей, излечившихся от коронавируса
15:33 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Китае вводят дополнительный карантин для пациентов, которые вылечились после инфицирования коронавирусом.

В закрытом на карантин китайском городе Ухань вводят 14-дневный карантин для пациентов, которые вылечились после инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как сообщает South China Morning Post, с субботы всех пациентов, которых выписывают из больницы после выздоровления, будут направлять в специально отведенные места на двухнедельный карантин и держать под контролем.

Китайские специалисты сообщили о нескольких случаях, в которых пациенты, перенесшие коронавирус, демонстрировали положительные результаты в тестах на вирус и могли оставаться носителями болезни.

Отмечается, что отправлять людей по домам опасно, ведь они могут заразить других, а держать в больницах - нецелесообразно, ведь ресурсы медиков ограничены.

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В то же время китайские эксперты пока точно не знают, действительно ли такие пациенты могут быть распространителями болезни, ведь речь идет о новом, плохо изученном патогене.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

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По состоянию на 23 февраля в мире зафиксировано 78 тыс. 771 случай заражения коронавирусом COVID-19, 2 тыс. 461 человек погиб от болезни, 23 тыс. 232 человека выздоровели.

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Китай, Эпидемия, Ухань, Коронавирус.
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