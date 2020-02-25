В Японии скончался старейший мужчина планеты

Новости мира:В Японии умер старейший мужчина на Земле – 112-летний Титецу Ватанабэ.

В Японии умер 112-летний Титэцу Ватанабэ, которого в начале этого месяца официально признали старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщила Книга Рекордов Гиннеса в Twitter.

Титецу Ватанабэ лишь две недели назад официально признали самым старым мужчиной на планете по версии Книги Рекордов Гиннеса. По данным японских СМИ, Ватанабэ умер еще 23 февраля. Родился Титецу Ватанабэ 5 марта 1907 года.

Он был первым из восьми детей в семье. Всю жизнь японец занимался фермерством, в частности, выращивал деревья бонсай. У Ватанабэ были 5 детей, 12 внуков и 16 правнуков.

Титэцу Ватанабэ умер в возрасте 112 лет

Титэцу Ватанабэ (в центре) на ферме по производству сахарного тростника

Предыдущим обладателем титула старейшего мужчины на планете был также был житель Японии. Масадзо Нонака скончался 20 января прошлого года в возрасте 113 лет.

Напомним, японцы традиционно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей.

Жительница префектуры Фукуока 117-летняя Кане Танака официально признана самым старым человеком на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.