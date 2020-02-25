Скачать
Вторник, 25.02.2020
Сорванные крыши, поваленные деревья и один погибший: в Украине бушует ураган
Сорванные крыши, поваленные деревья и один погибший: в Украине бушует ураган
Мокрый снег и весеннее тепло: какими будут последние дни зимы
Мокрый снег и весеннее тепло: какими будут последние дни зимы
Названа точная дата возвращения Ярмоленко на футбольное поле
Названа точная дата возвращения Ярмоленко на футбольное поле
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля

В Японии скончался старейший мужчина планеты

Смотрите фото (4)
В Японии скончался старейший мужчина планеты
10:47 Сегодня Телеграф Фото: kyodonews.net

Новости мира:В Японии умер старейший мужчина на Земле – 112-летний Титецу Ватанабэ.

В Японии умер 112-летний Титэцу Ватанабэ, которого в начале этого месяца официально признали старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщила Книга Рекордов Гиннеса в Twitter.

Титецу Ватанабэ лишь две недели назад официально признали самым старым мужчиной на планете по версии Книги Рекордов Гиннеса. По данным японских СМИ, Ватанабэ умер еще 23 февраля. Родился Титецу Ватанабэ 5 марта 1907 года.

Он был первым из восьми детей в семье. Всю жизнь японец занимался фермерством, в частности, выращивал деревья бонсай. У Ватанабэ были 5 детей, 12 внуков и 16 правнуков.

Титэцу Ватанабэ умер в возрасте 112 лет

Титэцу Ватанабэ (в центре) на ферме по производству сахарного тростника

Предыдущим обладателем титула старейшего мужчины на планете был также был житель Японии. Масадзо Нонака скончался 20 января прошлого года в возрасте 113 лет.

Умерла самая старая в мире женщина

Напомним, японцы традиционно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей.

Жительница префектуры Фукуока 117-летняя Кане Танака официально признана самым старым человеком на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Япония, Долгожитель, Титэцу Ватанабэ, Старейший человек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
02 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
03 Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
04 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
05 Коронавирус в Италии: Генконсульство Украины в Милане не будет принимать граждан и выдавать документы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: количество больных в мире превысило 80 000
Коронавирус: количество больных в мире превысило 80 000
На Закарпатье у местного жителя подозревают коронавирус
На Закарпатье у местного жителя подозревают коронавирус
В Японии скончался старейший мужчина планеты
В Японии скончался старейший мужчина планеты
Участница &quot;Женского Квартала&quot; впервые станет мамой (Фото)
Участница "Женского Квартала" впервые станет мамой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь