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Гонконг запускает программу стимулирования экономики объемом $15,4 млрд

Гонконг запускает программу стимулирования экономики объемом $15,4 млрд
11:25 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости мира:Власти Гонконга пытаются всеми способами смягчить негативное влияние коронавируса на экономику.

Власть Гонконга выделила 15,4 млрд долларов США на смягчение негативных последствий эпидемии коронавируса для экономики - каждый взрослый постоянный житель Гонконга получит около 1300 американских долларов. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что в бюджет заложена помощь для 7 млн человек в возрасте от 18 лет.

Как заявил финансов Гонконга Пол Чан, экономика региона в этом году сталкивается с проблемами: протесты и коронавирус.

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По словам министра, денежный подарок должен поощрить людей оставаться жить в Гонконге и лишить их финансового бремени.

В рамках обнародованной программы бизнес получит кредиты под низкую процентную ставку со 100%-ной гарантией правительства на сумму до 2 млн гонконгских долларов (260 000 долларов США).

Также будут отменены сборы за регистрацию бизнеса и расширены субсидии на оплату электроэнергии и воды.

Напомним, власти американского Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.

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Китай, Гонконг, Коронавирус.
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