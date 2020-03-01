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Трамп сообщил о начале вывода американских военных из Афганистана

Трамп сообщил о начале вывода американских военных из Афганистана
02:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Дональд Трамп инициировал "незамедлительный" вывод американских войск из Афганистана.

США незамедлительно приступят к выводу своих войск из Афганистана.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

"Сегодня. Они [американские военные] начнут [покидать Афганистан] незамедлительно", - сказал Трамп.

На вопрос о том, за какой срок войска выведут из страны, он ответил шуткой.

"Мы запланировали это на наш день CPAC (ежегодной конференции консервативных политических действий)", - сказал Трамп.

Представители США и движения "Талибан" 29 февраля подписали соглашение о мире, предусматривающее вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев. Планируется, что число военных сократят до 8,6 тысячи уже за 135 дней. "Талибан" в свою очередь обязался не совершать нападений на афганской территории.

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США, Афганистан, Талибан.
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