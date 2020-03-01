"Зараженный" лайнер у берегов Японии: последняя группа людей покинула судно

Новости мира:Япония эвакуировала последнюю группу людей с "зараженного" лайнера Diamond Princess.

Последнюю группу людей эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине у берегов Японии из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на японского министра здравоохранения Кацунобу Като.

Сообщается, что сегодня, 1 марта, судно покинули около 130 членов экипажа. Среди них были граждане Индонезии. Эвакуация членов экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными, началась с четверга, 26 февраля. Людей поместят на двухнедельный карантин в государственное учреждение, расположенное в префектуре Сайтама. Их отпустят после повторных анализов, если результаты окажутся отрицательными.

Теперь круизный лайнер продезинфицируют и отправят на техническое обслуживание на верфь.

Все чиновники Минздрава, находившиеся на борту судна, сдали тест на коронавирус. В результате анализы не выявили заболевания ни у кого из сотрудников ведомства.

Как сообщалось ранее, 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-2019, лайнер Diamond Princess стал на двухнедельный карантин. Врачи обследовали пассажиров и членов экипажа.

На борту судна находились 3 тыс. 700 человек из 56 стран, в том числе 25 граждан Украины (все - члены экипажа).

Заразились по меньшей мере 700 человек, пока лайнер находился на карантине. В настоящее время Япония подтвердила 10 случаев смерти от коронавируса.

25 февраля в МИД Украины сообщили, что подавляющее большинство украинцев, работающих в составе экипажа Diamond Princess, не желают возвращаться домой.

По состоянию на 27 февраля четверо граждан Украины с подозрением на инфицирование вирусом COVID-19 были госпитализированы в медицинские учреждения Токио.

28 февраля в Японии выписали из больницы украинку с Diamond Princess, у которой подозревали инфицирование новым коронавирусом.