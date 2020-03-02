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Китай ужесточает проверки выезжающих и въезжающих на территорию страны

Китай ужесточает проверки выезжающих и въезжающих на территорию страны
06:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Все въезжающие в Китай теперь должны будут заполнять подробную декларацию.

Китай усилит мониторинг состояния здоровья всех въезжающих в страну и выезжающих из нее, чтобы способствовать прекращению распространения коронавируса как внутри страны, так и на другие страны, сообщили карантинные власти ННР.

Все въезжающие в Китай должны будут заполнить подробную декларацию с указанием мест, где они побывали последние 14 дней, специальный персонал в местах выезда и въезда будет проводить первичный медосмотр.

"Мы в соответствии с законом принимаем строгие меры пограничного контроля, чтобы предотвратить распространение (коронавируса - ИФ) в стране или за ее пределами. Мы будем решительно пресекать распространение эпидемии через пункты въезда и выезда", - говорится в заявлении подразделения Главного таможенного управления, отвечающего за карантин.

Эти меры будут приняты в условиях, когда число инфицированных коронавирусом Covid-19 снижается, в то время как число заболевших в различных странах мира растет.

МИД КНР дел также объявил, что в случае необходимости Китай будет репатриировать граждан в страны, серьезно затронутые, заболеванием, вызванным коронавирусом Covid-19.

По данным гонконгского издания South China Morning Post, число заболевших за сутки с субботы на воскресенье в мире превысило 800 подтвержденных случаев, в Китае - 570.

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Китай, КНР, Коронавирус.
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