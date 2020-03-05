Коронавирус в Южной Корее: за сутки заболели почти полтысячи человек

Новости мира:Общее число инфицированных коронавирусом в Южной Корее превысило 5,7 тыс. человек.

В Южной Корее за истекшие сутки выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, общее число заболевших составило 5,766 человек, сообщили медицинские власти страны.

Летальный исход зафиксирован в 35 случаях.

Власти отметили, что более 60% подтвержденных случаев заражения коронавирусом связано с религиозной сектой Shincheonji в городе Тэгу. В городе выявлено 320 из 438 новых случаев заболевания, еще 87 - в провинции Северный Кенсан.

Напомним, в Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 139 новых заболевших.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,012 тыс. человек, зарегистрировано 80,409 тыс. случаев заболевания.