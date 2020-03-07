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В результате атаки боевиков в Кабуле погибли 32 человека

В результате атаки боевиков в Кабуле погибли 32 человека
01:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Боевики в Кабуле напали на церемонию, 32 человека погибли.

Количество жертв нападения боевиков в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 32 человек.

Об этом сообщает CNN.

"Боевики в Кабуле напали на церемонию в пятницу, в которой принимал участие оппозиционный лидер Абдулла Абдулла, убив 32 человека и ранив 58", - говорится в сообщении.

Среди погибших были женщины и дети, заявил представитель министерства здравоохранения Афганистана Вахидула Майар.

Напоминаем, ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая организация. Движение Талибан ранее заявило, что не стоит за этим нападением.

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Теракт, Афганистан, Боевики, Кабул.
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