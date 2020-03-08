В Японии пропал украинский бегун Борисенко

Новости мира:Бывший тренер сборной Украины по горнолыжному спорту пропал в Японии.

В Японии разыскивают украинского бегуна и тренера по лыжному спорту Алексея Борисенко.

Об этом сообщает ректор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев и Facebook спортсмена.

"Наше посольство активно занимается. Подключили всех кого можно" - пишет Погорельцев.

Спортсмен поехал в Японию, чтобы принять участие в марафоне, но соревнования были отменены из-за коронавирус. По одной из версий, он мог отправиться на гору Фудзи.

На странице Алексея в соцсети пользователи сообщили, что в Японии уже собрали группу частных альпинистов, которая готова выйти на поиски.