В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 30 человек

Новости мира:В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилась гостиница, которую использовали как здание для карантина.

В Китае погибло шесть человек и 28 остаются под завалами после обрушения отеля, который использовался для карантина людей, с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

"Шесть человек погибли и 28 остаются в ловушке после обвала отеля, который использовался для карантина людей, находящихся под наблюдением с подозрением на коронавирус", - пишет издание.

Отмечается, что по состоянию на 10:30 утра по пекинскому времени в воскресенье власти спасли 43 человека, 36 из которых были отправлены в больницу.

В СМИ добавили, что из 71 человека, которые находились в отеле на момент обрушения, 58 находились в карантине.

Как сообщалось ранее, в субботу вечером в восточной китайской провинции Фуцзянь обвалился отель, около 70 человек оказались в ловушке под завалами.

Напомним, сильный шторм в течение последних дней привел к тому, что в некоторых районах за несколько часов выпала месячная норма осадков.