В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 30 человек

В Китае погибло шесть человек и 28 остаются под завалами после обрушения отеля, который использовался для карантина людей, с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Reuters.
"Шесть человек погибли и 28 остаются в ловушке после обвала отеля, который использовался для карантина людей, находящихся под наблюдением с подозрением на коронавирус", - пишет издание.
Отмечается, что по состоянию на 10:30 утра по пекинскому времени в воскресенье власти спасли 43 человека, 36 из которых были отправлены в больницу.
В СМИ добавили, что из 71 человека, которые находились в отеле на момент обрушения, 58 находились в карантине.
Как сообщалось ранее, в субботу вечером в восточной китайской провинции Фуцзянь обвалился отель, около 70 человек оказались в ловушке под завалами.
Напомним, сильный шторм в течение последних дней привел к тому, что в некоторых районах за несколько часов выпала месячная норма осадков.