Коронавирус из Италии попал в Бангладеш

Новости мира:В Бангладеш зафиксировали первые три случая коронавируса.

В Бангладеш зафиксировали первые три случая заболевания коронавирусом. Отмечается, что двое из больных недавно вернулись из Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Бангладеш в воскресенье подтвердил первые три случая коронавируса в стране", - пишет издание.

Сообщается, что пострадавшие люди в возрасте от 20 до 35 лет, двое из них недавно вернулись из Италии.

Напомним, в Болгарии зафиксированы первые два случая заболевания коронавирусом - заболели 27-летний мужчина и 75-летняя женщина.