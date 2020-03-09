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Авария на "Фукусиме-1": Тонны отходов хранятся вблизи домов местного населения

Авария на "Фукусиме-1": Тонны отходов хранятся вблизи домов местного населения
05:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Миллионы тонн отходов после аварии на АЭС "Фукусима-1" хранятся вблизи жилья местного населения.

Свыше половины объема отходов, собранных в результате работ по ликвидации последствий аварии на японской АЭС "Фукусима-1", хранится вблизи жилья.

Об этом сообщает NHK.

"На предстоящей неделе исполнится 9 лет после аварии на АЭС "Фукусима-1", однако более половины объема отходов, образовавшихся в результате работ по дезактивации, хранится вблизи жилья местного населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе операций по очистке районов, пострадавших от аварии на АЭС, было собрано около 14 млн кубических метров загрязненных грунта и растительности. Министерство по делам окружающей среды Японии планирует переместить их во временные хранилища вблизи АЭС к марту 2022 года.

Пока же в хранилищах собрано примерно 6,3 млн кубометров отходов, то есть меньше половины.

"Остальная часть находится на территории школ, парков и в местах временного хранения", - указывает NHK.

Как сообщалось, авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда из-за удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения.

В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпусы реакторов. Значительные территории в Японии подверглись радиоактивному загрязнению, из района расположения станции пришлось эвакуировать десятки тысяч людей.

Катастрофа на "Фукусима-1" стала крупнейшей в истории после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

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АЭС, Фукусима-1, Япония.
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