В столице Японии рекордно рано начался сезон цветения сакуры

Новости мира:В Токио отметили рекордно ранее цветение сакуры.

Нынешнее начало сезона цветения сакуры в столице Японии стало самым ранним с 1953 года.

Об этом информирует NHK.

«Метеорологическое управление Японии объявило о начале сезона цветения сакуры в Токио. Представители управления в субботу днем подтвердили, что по меньшей мере пять цветков раскрылись на эталонном дереве сакуры в храме Ясукуни в центре Токио», - говорится в сообщении.

Как отмечается, это объявление стало самым ранним за всю историю ведения подобной статистики с 1953 года.

Несмотря на то, что в субботу погода в Токио испортилась, и температура воздуха резко упала, по оценкам метеорологов, скорее всего, уже на следующей неделе сакуры начнут цвести во многих районах западной и восточной Японии.