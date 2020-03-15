Эпидемия COVID-19: В Узбекистане зафиксировали первый случай заражения

Новости мира:Медики в Узбекистане зарегистрировали первый случай заражения на коронавирус.

Первый случай заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, зарегистрирован в воскресенье в Узбекистане.

Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения страны, передало агентство Reuters.

По данным ведомства, речь идет о гражданине Узбекистана, который вернулся из Франции.

Как сообщалось ранее, в Черновцах поступили экспресс-тесты для выявления коронавируса SARS-CoV-2. Позже еще двух жителей Житомирщины проверили на коронавирус.

Как сообщалось, в Центре общественного здоровья Украины в течение сегодняшнего дня поступило 15 подозрений на новую коронавирусную инфекцию из разных регионов страны.