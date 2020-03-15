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Воскресенье, 15.03.2020
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Сначала карантин: Китай вводит новые правила въезда в страну
12:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Все прибывающие в Пекин иностранцы отправятся на двухнедельный карантин.

Китай будет отправлять на домашний двухнедельный карантин всех иностранцев, прибывающих в Пекин, начиная с 16 марта, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Эта мера предпринимается, чтобы исключить распространение в стране коронавируса, привезенного из иностранных государств.

На прошлой неделе практически все новые случаи заражения, зафиксированные в Китае за исключением провинции Хубэй, оказались привозными.

Коронавирус добрался к властям: В Испании COVID-19 обнаружили у жены премьера

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 199 человек, зарегистрировано 80 844 случаев заболевания.

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Китай, Пекин, Вирус, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Падемия.
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