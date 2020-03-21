КНДР опять стреляет по Японскому морю

КНДР запустила как минимум один неопознанный снаряд в сторону Японского моря.
Об этом сообщил военный штаб Южной Кореи, пишет агентство "Рёнхап".
"Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря",— говорится в сообщении военного штаба.
Напомним:
29 февраля, впервые в 2020 году, в КНДР прошли учения с участием Корейской народной армии, руководил ими лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
9 марта армия Северной Кореи осуществила запуск трех ракет неустановленного типа в сторону Японского моря.
Эти ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.