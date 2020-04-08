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Даже в гости не сходишь: В Сингапуре усили ограничительные меры

Даже в гости не сходишь: В Сингапуре усили ограничительные меры
13:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Сингапуре власти запретили гражданам даже поход в гости.

Власти Сингапура запретили любые публичные и частные собрания, в частности поход в гости, на фоне борьбы с распространением коронавируса.

Для нарушителей предусмотрен штраф и уголовная ответственность, сообщает Bloomberg.

"Законы, которые обсуждались в парламенте во вторник, криминализируют собрание в кругу друзей либо членов семьи, которые не живут вместе, и касаются как частных теориторий, так и общественных мест, таких как парки", - заявил министр здравоохранения Ган Ким Йонг. 

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Как отмечается, новые правила также будут предоставлять право главе Минздрава или любому другому уполномоченному государственному служащему принять меры против лиц, владельцев бизнеса или организаций, нарушающих требования. 

Тем лицам, которые впервые нарушили закон, грозит штраф в размере до $10 тыс. либо лишение свободы до шести месяцев, или оба наказания. За второе или последующие правонарушения предусмотрен штраф в размере до $20 тыс. либо лишение свободы до 12 месяцев, или оба наказания сразу.

Ограничения будут действовать как минимум до 4 мая.

В Сингапуре насчитывается 1 481 человек, больной COVID-19, из них 377 человек выздоровели и 6 умерли.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

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Сингапур, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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