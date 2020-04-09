Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения
Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения
Украинских военных, которые вернулись из Литвы, отправили на карантин (Видео)
Вернулись из Литвы: Украинских военных отправили на карантин (Видео)
Усик: Хочу, чтобы расцветал цветок - Украина
Усик: Хочу, чтобы расцветал цветок - Украина
"Очень хочу стать мамой": Леди Гага дала интервью американскому изданию
"Очень хочу стать мамой": Леди Гага дала интервью

Окончание карантина: В Ухане устроили праздник (Фото, видео)

Смотрите фото (3)
Окончание карантина: В Ухане устроили праздник (Фото, видео)
19:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости мира:В связи с окончанием карантина в китайском Ухане, решили устроить празднование по случаю окончания 76-дневного карантина.

В китайском Ухане - эпицентре пандемии коронавируса устроили праздник по случаю окончания 76-дневного жесткого карантина для жителей города.

Об этом сообщает Sky News.

"Вдоль набережных города люди размахивали флагами, скандировали: "Ухань, вперед!", а также пели национальный гимн Китая", - говорится в сообщении. 

Меры по COVID-19: В Польше продлили карантин

Карантинные ограничения в городе, где зафиксировали большинство случаев коронавируса и летальных случаев в Китае - 82 тысячи и 3300 соответственно, постепенно уменьшались в течение нескольких недель.

 

Как сообщалось, власть китайского города Ухань, который стал первым центром нового коронавируса, позволила здоровым жителям выехать из города - впервые за 76 дней жесткого карантина из-за пандемии коронавируса.

Город Ухань с населением 11 миллионов человек, где в декабре был выявлен коронавирус, изолировали от внешнего мира 23 января, чтобы сдержать вспышку пандемии.

Напомним: 

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Военным отменили отпуска и проверяют тех, кто из них вернулся, а также продлили сроки ротации на Востоке Украины.

Большинство украинцев поддерживает карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда богослужение можно посмотреть в трансляции.

15 украинских граждан возвращаются в Украину из США чартерным самолетом американской авиакосмической компании "Нортроп Грумман".

Если жители Киевской области не будут находиться в самоизоляции - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.

Центр общественного здоровья заявляет, что респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Китай, Праздник, Карантин, Ухань.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам коммунальных служб: новый Doodle от Google
02 Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения
03 Продление карантина в Украине: В ЦОЗ сделали прогноз
04 Столько, сколько влезет: продукты, которые можно есть в любых количествах
05 В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупредили о ночных заморозках - какой регион в опасности
Украинцев предупредили о ночных заморозках
Меры по COVID-19: В Польше продлили карантин
Меры по COVID-19: В Польше продлили карантин
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
U2 пожертвовала €10 миллионов для защиты врачей от коронавируса
U2 пожертвовала €10 миллионов для защиты врачей от коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь