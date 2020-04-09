Окончание карантина: В Ухане устроили праздник (Фото, видео)

Новости мира:В связи с окончанием карантина в китайском Ухане, решили устроить празднование по случаю окончания 76-дневного карантина.

В китайском Ухане - эпицентре пандемии коронавируса устроили праздник по случаю окончания 76-дневного жесткого карантина для жителей города.

Об этом сообщает Sky News.

"Вдоль набережных города люди размахивали флагами, скандировали: "Ухань, вперед!", а также пели национальный гимн Китая", - говорится в сообщении.

Карантинные ограничения в городе, где зафиксировали большинство случаев коронавируса и летальных случаев в Китае - 82 тысячи и 3300 соответственно, постепенно уменьшались в течение нескольких недель.

Как сообщалось, власть китайского города Ухань, который стал первым центром нового коронавируса, позволила здоровым жителям выехать из города - впервые за 76 дней жесткого карантина из-за пандемии коронавируса.

Город Ухань с населением 11 миллионов человек, где в декабре был выявлен коронавирус, изолировали от внешнего мира 23 января, чтобы сдержать вспышку пандемии.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

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