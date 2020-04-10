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Пятница, 10.04.2020

В Ухане устроили праздник по окончанию карантина (Видео)

В китайском городе Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, устроили праздник по случаю окончания 76-дневного жесткого карантина для жителей города. Об этом сообщает Sky News. Отмечается, что люди ходили вдоль набережной города и размахивали флагами, скандируя "Ухань, вперед!" и распевая национальный гимн КНР. Карантинные меры в городе, где зафиксировали большинство случаев заражения коронавирусом и летальных случаев в Китае (82 000 и 3300), ослабляли постепенно – в течение нескольких недель.
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