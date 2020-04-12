Контроль: В Южной Корее на нарушителей карантина хотят одеть GPS-браслеты

Новости мира:В связи с большим числом нарушений карантина в Южной Корее планируют одевать браслеты для контроля на нарушителей самоизоляции.

Власти Южной Кореи объявили о планах усиления контроля за гражданами, которые будут нарушать правила самоизоляции.

Об этом сообщает AP.

"Правительство Южной Кореи заявляет, что будет ставить электронные браслеты тем, кто нарушает требования самокарантина", - говорится в сообщении.

Старший чиновник министерства здравоохранения Южной Кореи Йоон Таэ-хо в субботу выразил обеспокоенность относительно конфиденциальности и гражданских прав на фоне такого решения правительства. Но он сказал, что властям нужны более эффективные инструменты мониторинга, поскольку количество людей, помещенных на самоизоляцию, увеличилось после того, как страна начала применять 14-дневный карантин для всех пассажиров, прибывающих из-за рубежа с 1 апреля.

Согласно данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 11 апреля в мире зафиксировано 1 700 378 подтвержденных случаев коронавируса. 102 755 человек умерли в результате пандемии COVID-19, 376 548 человек выздоровели.