В Японии жители получат по 100 тысяч иен из-за COVID-19

Новости мира:Каждый японец получит по 100 000 иен из-за коронавирусной инфекции.

Каждый гражданин Японии получит по 100 000 иен (это примерно 926 долларов) экономической поддержки на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ, передает Радио Свобода.

Сначала власти хотели выплатить по 300 000 иен (около 2800 долларов) только домохозяйствам, которые смогут доказать падения своих доходов, однако позже премьер решил расширить программу поддержки, снизив размер выплат.

На поддержку экономики в 2020 году правительство Японии потратит 108,2 триллиона иен.

Напомним, правительство Японии решило распространить чрезвычайное положение на всю страну.