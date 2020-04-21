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Южная Корея рассказала о состоянии здоровья главы КНДР Ким Чен Ына

Южная Корея рассказала о состоянии здоровья главы КНДР Ким Чен Ына
14:11 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Власти Южной Кореи опровергают слухи об ухудшении здоровья Ким Чен Ына.

Правительство Южной Кореи оспаривает сообщения о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы перенес операцию на сердце, отмечает южнокорейское агентство Yonhap.

Представитель президента Южной Кореи сообщил, что Сеул не обнаружил никакой необычной активности в Северной Корее, и что ему "нечего подтверждать" в отношении Ким Чен Ына, который не появился на важном государственном мероприятии на прошлой неделе.

Пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чже Ина также отметил, что властям ничего неизвестно о возможном плохом самочувствии Ким Чен Ына. "В Северной Корее не было обнаружено никакой необычной активности", — сказал он. 

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Южнокорейское интернет-издание Daily NK, располагающее сетью контактов в Северной Корее, во вторник сообщило, что северокорейский лидер находится в стабильном состоянии после операции на сердце.

Издание ссылалось на неназванные "источники", рассуждавшие о том, что операция могла быть вызвана "рядом факторов, включая ожирение, огромную тягу к курению и переутомление" северокорейского лидера.

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Здоровье, КНДР, Корея.
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