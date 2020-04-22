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После сильного землетрясения на севере Японии возникнуть цунами

После сильного землетрясения на севере Японии возникнуть цунами
15:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:По последним оценкам, землетрясение, которое может возникнуть вдоль Тисимского желоба, достигнет магнитуды 9,3.

Согласно новой оценке, сделанной комиссией японского правительства, волны цунами высотой более 20 метров могут обрушиться на северные районы Японии в случае землетрясения магнитудой 9 или выше в одном из двух желобов на морском дне.

Правительственная комиссия занимается изучением возможных масштабов землетрясений и цунами в любом районе Тисимского желоба или Японского желоба. Проведение исследования началось после мощного землетрясения и цунами в северо-восточной Японии в 2011 году, сообщает NHK.

По последним оценкам, землетрясение, которое может возникнуть вдоль Тисимского желоба, будет обладать магнитудой 9,3. В районах на востоке острова Хоккайдо сила подземных толчков может достигать от 6+ до 7 по японской семибалльной шкале.

У берегов Японии случилось землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение вдоль Японского желоба может достигать магнитуды 9,1. Сила подземных толчков в ряде районов префектур Аомори и Иватэ может составить 6+ по японской шкале.

При этом волны цунами могут превысить 10 м в высоту на северо-востоке Японии.

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Япония, Цунами, Землетрясение в Японии, Тисимский желоб.
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