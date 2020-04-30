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Коронавирус в Китае: за сутки в стране обнаружили четырех инфицированных

Коронавирус в Китае: за сутки в стране обнаружили четырех инфицированных
06:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:За сутки в материковом Китае выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом, все "импортированы".

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 862 случая заражения, из них 1 тыс. 664 - ввезенных из-за границы.

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На китайских территориях вне материковой части страны четвертый день подряд не зафиксировано новых случаев заражения и смертельных исходов. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 511 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 37 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 429 (шесть случаев смерти).

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Китай, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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