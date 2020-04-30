"Лента Мебиуса": В Китае открыли уникальный мост (Видео)

В китайском городе Чэнду открыли необычный многоуровневый мост, ставший новой "визитной карточкой" города. Местные жители уже успели окрестить его "лентой Мебиуса" за псевдобесконечные переходы и "зацикленные" перекрестки. Ролик с видеообзором моста разместили на YouTube Длина моста - 185 метров, а высота - 24 м. Выходы и переходы на нем располагаются на разных уровнях, поэтому мост соединил не только два берега, но и парки, расположенные по соседству с ним. Ночью мост освещается LED-лампами, привлекая сотни туристов.