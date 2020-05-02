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В Китае за сутки зафиксировали только один случай COVID-19

В Китае за сутки зафиксировали только один случай COVID-19
08:40 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В общем, количество подтвержденных случаев в Китае составила 82 875

Китай сообщает, что за сутки коронавирусом заболел только один человек, летальных случаев нет.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

При этом чиновники отметили, что единственный зарегистрированный случай заражения – "импортированный".

В общем, количество подтвержденных случаев в Китае составило 82 875, а погибших – 4 633. По информации комиссии, 77 685 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц. Под медицинским контролем находятся 989 человек, у которых коронавирус развивался без симптомов.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 238 650 человек. В свою очередь, выздоровели 1 053 327 человек.

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Все по теме:

Китай, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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