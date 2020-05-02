Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся: Северокорейские СМИ опубликовано видео

Журналисты опубликовали видеозапись с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который впервые появился на публике после 20-дневного отсутствия. В этой связи появились слухи о серьезных проблемах со здоровьем северокорейского руководителя и даже его смерти в результате неудачно проведенной операции. Подробно в материале Пресса похоронила Ким Чен Ына: кто возглавит КНДР. Официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Нодон синмун обнародовал 2 мая снимки с Ким Чен Ыном. Кадры сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон близ Пхеньяна. Мероприятие прошло первого мая. На некоторых фотографиях Ким Чен Ын запечатлен на фоне плаката, на котором видно дату - первое мая 2020 года.