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Суббота, 02.05.2020

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся: Северокорейские СМИ опубликовано видео

Журналисты опубликовали видеозапись с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который впервые появился на публике после 20-дневного отсутствия. В этой связи появились слухи о серьезных проблемах со здоровьем северокорейского руководителя и даже его смерти в результате неудачно проведенной операции. Подробно в материале Пресса похоронила Ким Чен Ына: кто возглавит КНДР. Официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Нодон синмун обнародовал 2 мая снимки с Ким Чен Ыном. Кадры сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон близ Пхеньяна. Мероприятие прошло первого мая. На некоторых фотографиях Ким Чен Ын запечатлен на фоне плаката, на котором видно дату - первое мая 2020 года.
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Северная Корея, КНДР, Пхеньян, Ким Чен Ына, Сунчхон.
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