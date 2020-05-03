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В Казахстане дочь Назарбаева отстранили от должности спикера парламента

В Казахстане дочь Назарбаева отстранили от должности спикера парламента
01:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Дочь Нурсултана Назарбаева освобождена от полномочий депутата парламента.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия депутата и спикера верхней палаты парламента Дариги Назарбаевой - старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве главы Сената парламента Республики Казахстан", - пишет он.

Отмечается, что причины отстранения Назарбаевой с должности пока неизвестны.

Напоминаем, Токаев заявил, что советуется с Назарбаевым и в этом видит смысл транзита власти. Позже Токаев победил на выборах в Казахстане и 12 июня вступил в должность президента Казахстана.

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Все по теме:

Парламент, Касим-Жомарт Токаев, Нурсултана Назарбаева, Казахстван.
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