В Казахстане дочь Назарбаева отстранили от должности спикера парламента

Новости мира:Дочь Нурсултана Назарбаева освобождена от полномочий депутата парламента.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия депутата и спикера верхней палаты парламента Дариги Назарбаевой - старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве главы Сената парламента Республики Казахстан", - пишет он.

Отмечается, что причины отстранения Назарбаевой с должности пока неизвестны.

Д.Н.Назарбаеваға Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы ретінде атқарған белсенді және жемісті жұмысы үшін ризашылығымды білдіремін. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 2, 2020

Напоминаем, Токаев заявил, что советуется с Назарбаевым и в этом видит смысл транзита власти. Позже Токаев победил на выборах в Казахстане и 12 июня вступил в должность президента Казахстана.