В Таджикистане зафиксировали первые смерти от коронавируса

Новости мира:В Таджикистане от коронавируса умерли два человека.

Власти Таджикистана сообщили о первых двух смертях от COVID-19.

Об этом пишет издание "Радио Свобода" со ссылкой на таджикское государственное телевидение.

Отмечается, что о других подробностях там не сообщается.

Издание добавляет, что 30 апреля президент Эмомали Рахмон заявил о первых случаях заболевания в стране. По состоянию на 2 мая количество инфицированных достигло 76.

Власти Таджикистана долгое время отрицали, что в стране есть зараженные коронавирусом или умершие от COVID-19. В стране долгое время не закрывали школы и не отменяли массовые мероприятия: проводился даже чемпионат страны по футболу, который приостановили всего несколько дней назад. При этом в период с 1 февраля по 30 апреля на территории Таджикистана на карантин отправили более 10 тыс. человек.

Напомним, МВФ спишет часть задолженности для 25 беднейших стран мира в связи с пандемией, в том числе для Таджикистана.