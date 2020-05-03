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В Таджикистане зафиксировали первые смерти от коронавируса

В Таджикистане зафиксировали первые смерти от коронавируса
02:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В Таджикистане от коронавируса умерли два человека.

Власти Таджикистана сообщили о первых двух смертях от COVID-19.

Об этом пишет издание "Радио Свобода" со ссылкой на таджикское государственное телевидение.

Отмечается, что о других подробностях там не сообщается.

Издание добавляет, что 30 апреля президент Эмомали Рахмон заявил о первых случаях заболевания в стране. По состоянию на 2 мая количество инфицированных достигло 76.

Власти Таджикистана долгое время отрицали, что в стране есть зараженные коронавирусом или умершие от COVID-19. В стране долгое время не закрывали школы и не отменяли массовые мероприятия: проводился даже чемпионат страны по футболу, который приостановили всего несколько дней назад. При этом в период с 1 февраля по 30 апреля на территории Таджикистана на карантин отправили более 10 тыс. человек.

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Напомним, МВФ спишет часть задолженности для 25 беднейших стран мира в связи с пандемией, в том числе для Таджикистана.

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Таджикистан, Коронавирус, Covid-19.
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