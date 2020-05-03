Эпидемия COVID-19: в Китае утверждают, что уже 5 дней не фиксируют смертей от коронавируса

Официальные власти Китая утверждают, что пять дней подряд не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.
Об этом сообщил CNN со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая.
Отмечается, что 2 мая на территории страны обнаружили 2 новых случая заражения. Один из них был привезен из-за границы.
Кроме того, официальный Пекин сообщил о 12 бессимптомных случаях заболевания.
По последним данным, в стране остался 531 активный случай болезни, вылечились 77 713 человек, умерло – 4633 человека.