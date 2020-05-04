Несмотря на рост заболеваемости: Индия ослабляет карантин

Новости мира:В Индии власти начали ослабление карантина.

Индийская власть ослабила карантинные ограничения, введенные для сдерживания распространения COVID-19, несмотря на рост заболеваемости среди населения.

Об этом сообщает AP.

"Индия ослабила ряд коронавирусных карантинных ограничений в этот понедельник, хотя уровень заболеваемости растет, а на улицах из-за открытия заведений появляются толпы людей", - говорится в сообщении.

Некоторые же ограничительные меры будут продлены как минимум до 18 мая.

Почти 5-недельный карантин для 1,3 миллиарда населения Индии привел к замедлению распространения коронавируса, но вызвал огромные трудности для массы бедных людей, которые не могли ни остаться в городах без работы, ни доехать до родных сел, и вынуждены были ежедневно стоять в очереди за горячими обедами.

Постепенное возвращение к нормальной жизни, хотя и с масками, социальным дистанцированием и строгими гигиеническими нормами, возобновилось в районах с низким уровнем риска с малым количеством случаев заболеваний и ограничения продолжаются в других частях страны.

Как сообщалось, в ходе общенационального индийского карантина были открыты только предприятия, которые считались необходимыми, такие как продуктовые магазины, банки и аптеки. Продажа алкоголя была запрещена. Но теперь - с понедельника - было разрешено функционирование более широкого спектра бизнеса.

По состоянию на 4 мая в Индии в целом подтверждено 42 670 случаев заболевания COVID-19 (165 за последние сутки), включая 1 395 летальных. Выздоровели же сейчас уже 11 782 пациента.