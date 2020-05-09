В Пакистане шесть силовиков погибли из-за взрыва на дороге

Новости мира:В Пакистане шестеро сотрудников безопасности погибли в результате взрыва.

Шестеро сотрудников безопасности служб Пакистана погибли, подорвавшись на взрывном устройстве вблизи границы с Ираном 8 мая, сообщил Межведомственный отдел связей с общественностью - медийное представительство силовых структур страны, передает Радио Свобода.

По сообщению, команда военных возвращалась с патрулирования, когда их машину подорвало самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел в провинции Белуджистан, в 14 километрах от границы с Ираном. Среди погибших - один офицер и пятеро солдат.

Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв.

Белуджистан - самая и наиболее беспокойная провинция Пакистана. Она граничит с Афганистаном и Ираном. В этой провинции действуют белуджистанские сепаратисты и вооруженные группы как шиитов, так и суннитов.

Нападения с использованием бомб происходили в этом регионе в течение прошлого года и стоили жизни десяткам военных и гражданских.

Напомним про вспышку насилия в Кашмире: 3 гражданских погибли, 13 - ранены.